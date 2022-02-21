С кораблей и самолётов: ВМФ отработал поиск подлодок противника в Средиземном море

Корабли и самолёты ВМФ отрабатывают поиск подлодок противника. Видео © Минобороны РФ

Боевые корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов вместе с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработали поиск иностранных подлодок в Средиземном море. Военно-морские учения продлятся до 25 февраля. В них задействовано более 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов.

"В рамках военно-морского учения под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря", — отметили в Минобороны России.

Основная задача данного этапа учений — отработка совместных с авиацией действий по поиску и непрерывному слежению за подводной лодкой условного противника. Отряды должны были организовать непрерывный обмен данными о маневрировании цели, отработать её поражение. Были задействованы крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков" и другие суда.

В целом же задача учений — отработать действия сил Военно-морского флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане.