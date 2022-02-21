"Ведомости": МЭР предложило снизить прогнозы роста ВВП

В России могут пересмотреть прогноз темпов роста ВВП на 2022 год до 2,8%. С такой оценкой выступило Минэкономразвития РФ в своих предложениях по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы, которые были представлены в правительство и администрацию президента, пишут "Ведомости".

Как отмечается, в сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 годы, министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году. Собеседники газеты подчёркивают, что пересмотр связан с более высоким ростом ВВП в прошлом году, а не с ухудшением прогноза роста российской экономики.

Новые параметры прогноза будут планово представлены в марте, сейчас идут консультации с заинтересованными ведомствами и ЦБ, заявил изданию представитель Минэкономразвития.