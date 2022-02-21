"Двор в крови": Жители приморского села пожаловались на "окружившую" их семью тигров

Целая тигриная семья орудует в селе Верхний Перевал Пожарского района Приморского края. Самец приходит в деревню со стороны реки Бикин, самка — со стороны сопки. Фактически деревня окружена тиграми, говорят местные жители. Хищники убили уже пять собак, сидевших на цепи.

"Двор весь в крови, как он рвал собаку, видео жуткое", "Неделю уже тигр кошмарит село, собак поубивал, люди в сумерках боятся по улицам в магазин сходить. Насколько знаю, местные патрулируют ночами, но тигр хитрее", — цитирует слова местных жителей otvprim.ru.

Следы лап тигра. Фото © otvprim.ru

О том, что тигр терроризирует посёлок уже в течение достаточно длительного времени, в центре "Амурский тигр" знают. По версии специалистов, хищника привлекает свалка, которую устроили возле Верхнего Перевала владельцы фермерского хозяйства. Тем временем жители утверждают, что видят тигров за пределами этой деревни. Например, в Спасске-Дальнем хищник отлавливает лошадей, а в селе Знаменка Пожарского района охотится на собак. Приморцы считают, что голод погонит зверя и дальше — в близлежащие города.

"Они побывали уже в семи дворах, съели восемь собак. Очень переживаем за оставшихся собак и самих жителей, все боятся выходить из дома после того, как стемнеет. Администрация поселения о каждом случае сообщала охотоведам, ЕДС, полиции, но толку ноль. Все приезжают, замеры делают, фотографии — и всё", — взывают о помощи жители Знаменки.