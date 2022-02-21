"Страна": Зеленский попытался повторить мюнхенскую речь Путина, но потерпел провал

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить знаменитую речь Владимира Путина от 2007 года. Об этом написали в статье для "Страны.ua" замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.

Они отметили, что, в отличие от речи Путина, слова Зеленского не произвели должного фурора. Российский лидер 15 лет назад в своём выступлении очертил системные противоречия России с НАТО и США, а его украинский коллега теперь попытался действовать иначе.

"Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад даёт деньги лишь под требование неких "реформ", — говорится в публикации.

Как пишут авторы статьи, Путин после выступления и во время него вёл курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. Зеленский же, наоборот, признал несостоятельность Украины.

"То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене, а с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнёров. Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с запада, так и с востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят", — написали Минин и Харченко.