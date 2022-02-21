Врач Крючков пояснил, могут ли "усилители иммунитета" защитить от ковида

Препараты, якобы улучшающие состояние иммунной системы, для профилактики ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции лучше не принимать, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Врач уточняет, что некоторые из них действительно могут влиять на иммунитет, но лишь на отдельные его звенья.

"Они могут влиять, например, на активность отдельных клеток врождённого иммунитета или сразу на врождённый и приобретённый иммунитет, то есть сразу на несколько звеньев иммунитета. Но эти колебания отдельных иммунологических параметров не свидетельствуют о клинической эффективности таких препаратов", — объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что эти препараты могут изменять активность интерфероновой системы, но это ещё не значит, что они способны снижать риск заражения теми или иными инфекционными заболеваниями. Рекомендовать их применение можно будет только после дополнительных исследований, отметил Крючков. В большинстве своём это "пустая трата денег" для потребителя, считает медик.

"К сожалению, надёжных данных о том, что вероятность заражения той или иной инфекцией после приёма иммуномодуляторов снижается, нет. Нужны гораздо более серьёзные исследования. Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут", — объяснил врач.