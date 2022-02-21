В ЛНР подвели итоги суток: 63 обстрела, двое погибших мирных жителей

Обстрелы начались в 04:50 по Болотенному и Пионерскому, а завершились получасовой канонадой: с 21:32 всего примерно за полчаса ВСУ выпустили по территории ЛНР 95 снарядов различного калибра. Под обстрел попали посёлки Жёлтое, Калиновка, Славяносербск, Пришиб, Весёлая Гора и другие населённые пункты.

Как рассказывал Лайф, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.