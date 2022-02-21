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Опубликовано 21 февраля 2022, 01:21

В ЛНР подвели итоги суток: 63 обстрела, двое погибших мирных жителей

Украинские силовики использовали в том числе тяжёлое вооружение. Удары по населённым пунктам продолжались 20 февраля с раннего утра и до 22 часов.

Два мирных жителя стали жертвами обстрелов Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины 20 февраля. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), зафиксировано 63 нарушения режима прекращения огня.

Обстрелы начались в 04:50 по Болотенному и Пионерскому, а завершились получасовой канонадой: с 21:32 всего примерно за полчаса ВСУ выпустили по территории ЛНР 95 снарядов различного калибра. Под обстрел попали посёлки Жёлтое, Калиновка, Славяносербск, Пришиб, Весёлая Гора и другие населённые пункты.

"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "Лада", — говорится в сообщении.

Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей
Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей

Как рассказывал Лайф, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Обложка © ТАСС / Александр Река

Артем Порвин
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