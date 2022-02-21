В ЛНР подвели итоги суток: 63 обстрела, двое погибших мирных жителей

Украинские силовики использовали в том числе тяжёлое вооружение. Удары по населённым пунктам продолжались 20 февраля с раннего утра и до 22 часов.

Два мирных жителя стали жертвами обстрелов Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины 20 февраля. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), зафиксировано 63 нарушения режима прекращения огня.

Обстрелы начались в 04:50 по Болотенному и Пионерскому, а завершились получасовой канонадой: с 21:32 всего примерно за полчаса ВСУ выпустили по территории ЛНР 95 снарядов различного калибра. Под обстрел попали посёлки Жёлтое, Калиновка, Славяносербск, Пришиб, Весёлая Гора и другие населённые пункты.

"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "Лада", — говорится в сообщении.