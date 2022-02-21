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21 февраля, 00:57

Елисейский дворец: Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите

Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе.

<p>Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Фото © Пресс-служба Кремля</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Фото © Пресс-служба Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшихся за минувшие сутки переговоров предложил российскому и американскому коллегам Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит, и они ответили согласием. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается, внешнеполитические ведомства двух стран займутся подготовкой встречи лидеров России и Соединённых Штатов. Соответствующие вопросы обсудят 24 февраля главы МИД РФ и Госдепа США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

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Как сообщает Елисейский дворец, Макрон предложил после саммита провести встречу со всеми заинтересованными сторонами по теме безопасности в Европе.

Как рассказывал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: в воскресенье созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, причём, как сообщается, дважды, затем с украинским коллегой, премьером Британии и главой Белого дома. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Андрей Григорьев

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