Елисейский дворец: Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшихся за минувшие сутки переговоров предложил российскому и американскому коллегам Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит, и они ответили согласием. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается, внешнеполитические ведомства двух стран займутся подготовкой встречи лидеров России и Соединённых Штатов. Соответствующие вопросы обсудят 24 февраля главы МИД РФ и Госдепа США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Как сообщает Елисейский дворец, Макрон предложил после саммита провести встречу со всеми заинтересованными сторонами по теме безопасности в Европе.