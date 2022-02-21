Макрон и Джонсон назвали эту неделю критически важной для ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон (справа). Фото © ТАСС \ EPA \ Robert Perry
Британский премьер назвал позитивным знаком заявления президента России Владимира Путина во время его недавнего телефонного разговора с лидером Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон назвали ближайшую неделю критически важной для усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединённого Королевства по результатам их беседы.
"Премьер-министр и президент Макрон пришли к общему мнению, что следующая неделя будет критически важной для дипломатии, и условились находиться в тесном контакте", — говорится в сообщении канцелярии.
Отмечается, что Джонсон приветствовал заявления президента РФ Владимира Путина в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Последний рассказал о содержании этой беседы.
"Премьер-министр отметил, что обещания президента Путина президенту Макрону — знак, который можно приветствовать, о том, что он может быть готов участвовать в поиске дипломатического решения", — отметили в канцелярии.
По мнению Джонсона, позиция Украины должна занимать центральное место во время любых переговоров.
Лайф рассказывал, что Макрон также провёл получасовые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с французским коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.