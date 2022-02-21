Макрон и Джонсон назвали эту неделю критически важной для ситуации вокруг Украины

Британский премьер назвал позитивным знаком заявления президента России Владимира Путина во время его недавнего телефонного разговора с лидером Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон назвали ближайшую неделю критически важной для усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединённого Королевства по результатам их беседы.

"Премьер-министр и президент Макрон пришли к общему мнению, что следующая неделя будет критически важной для дипломатии, и условились находиться в тесном контакте", — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что Джонсон приветствовал заявления президента РФ Владимира Путина в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Последний рассказал о содержании этой беседы.

"Премьер-министр отметил, что обещания президента Путина президенту Макрону — знак, который можно приветствовать, о том, что он может быть готов участвовать в поиске дипломатического решения", — отметили в канцелярии.