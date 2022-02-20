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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 16:12

Путин и Макрон договорились о созыве рабочей группы для прекращения огня в Донбассе

По данным Reuters, переговоры могут пройти в ближайшие часы. Вместе с тем лидеры государств условились обсудить организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы по деэскалации ситуации в республиках Донбасса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, целью внеочередных переговоров станет прекращение огня на Украине. Вместе с тем лидеры условились в ближайшие дни обсудить организацию саммита по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что беседа двух лидеров длилась один час 45 минут.

Путин и Макрон высказались за прекращение огня в республиках Донбасса
Путин и Макрон высказались за прекращение огня в республиках Донбасса

Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл получасовые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с французским коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.

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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. ©. Обложка © Фото © ТАСС / Jack Chan / Xinhua

Наталья Исакова
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