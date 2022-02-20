Путин и Макрон договорились о созыве рабочей группы для прекращения огня в Донбассе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы по деэскалации ситуации в республиках Донбасса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.