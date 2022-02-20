Путин и Макрон договорились о созыве рабочей группы для прекращения огня в Донбассе
По данным Reuters, переговоры могут пройти в ближайшие часы. Вместе с тем лидеры государств условились обсудить организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы по деэскалации ситуации в республиках Донбасса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным агентства, целью внеочередных переговоров станет прекращение огня на Украине. Вместе с тем лидеры условились в ближайшие дни обсудить организацию саммита по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что беседа двух лидеров длилась один час 45 минут.
Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл получасовые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с французским коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. ©. Обложка © Фото © ТАСС / Jack Chan / Xinhua