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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 14:32

Путин обсудил с Макроном обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Российский лидер вновь подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений и договорённостей "нормандского формата".

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого главы государств обстоятельно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также обсудили выработку долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", — сказано в записи.

Российский лидер обратил внимание на "накачку" странами НАТО Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. Однако в результате этого страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию.

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Путин вновь подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений и договорённостей "нормандского формата".

"С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата", — уточняет пресс-служба Кремля.

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Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса. С учётом всего этого президент России вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, по данным агентства AFP, после беседы с Путиным Макрон провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу.

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Артур Лапсаков
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