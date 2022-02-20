Путин обсудил с Макроном обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием

Российский лидер вновь подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений и договорённостей "нормандского формата".

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого главы государств обстоятельно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также обсудили выработку долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", — сказано в записи.

Российский лидер обратил внимание на "накачку" странами НАТО Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. Однако в результате этого страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию.

Путин вновь подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений и договорённостей "нормандского формата".

"С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата", — уточняет пресс-служба Кремля.