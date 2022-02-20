Военный эксперт Гольц: Зеленский заявил о ядерном оружии от большого отчаяния

Возможность создания на Украине ядерного оружия невелика, и Запад сделает всё, чтобы этого не произошло. Об этом сообщил военный эксперт Александр Гольц, комментируя предложение украинского президента Владимира Зеленского признать документ об отказе от ядерного оружия недействительным.

"Западные страны, к мнению которых Владимир Зеленский прислушивается, сделают всё мыслимое и немыслимое, чтобы он отказался от этой идеи. Последствия были бы довольно катастрофическими для договора о нераспространении ядерного оружия", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Гольц уверен, что такие заявления лидер Незалежной делает на фоне большого отчаяния из-за наращивания российских военных у границы соседствующих стран. Специалист добавил, что технически любое развитое государство в состоянии создать ядерное оружие.

"Если мы не говорим о наращивании крупного ядерного потенциала в сотни ядерных боеприпасов. В принципе, американцы проводили эксперимент, когда учёные получали необходимые материалы и в течение быстрого времени создавали ядерный боеприпас в сарае", — иронично заметил эксперт.

Также он добавил, что если Украина действительно вдруг решит отказаться от неядерного статуса, то страну обязательно будут ждать санкции. Военный специалист привёл в пример ситуацию с Северной Кореей, которая официально вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.