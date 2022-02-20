Кулеба в прямом эфире устроил "борьбу" с камерой, рассмешив ведущих
При этом голос за кадром подсказывал главе МИД Украины, что нужно делать. Однако министр в итоге продолжил записывать выступление "вверх тормашками". После этого его прервали.
Кадры "борьбы" украинского министра с камерой. Видео © Telegram / "Украина 24"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог справиться с техникой во время прямого эфира на телеканале "Украина 24", чем рассмешил ведущих. В течение почти минуты дипломат пытался настроить видеозапись, но в итоге всё стало только хуже.
"Мне тут пальцем закрыли камеру", — прервал интервью Кулеба, когда заметил проблему.
После этого глава украинского МИД начал крутить камеру в руках. При этом голос за кадром ему подсказывал, что нужно делать. Однако Кулеба в итоге продолжил записывать выступление "вверх тормашками". На этом моменте ведущие, еле сдерживая смех, прервали его и сказали телезрителям, что вернутся к министру после его "борьбы с техникой".
Ранее Лайф сообщал, что Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Он также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
Кадр из видео © Telegram / "Украина 24"