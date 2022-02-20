Теннисист Рублёв стал победителем турнира в Марселе

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем теннисного турнира в Марселе, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Матч финального этапа соревнования длился 1 час 57 минут. Призовой фонд турнира превышает 545 тысяч евро. Для 24-летнего Рублёва этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).