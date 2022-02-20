Блинкен высказал обеспокоенность продолжением учений РФ и Белоруссии
По словам главы Госдепа, Соединённые Штаты предсказывали развитие событий в Донбассе и сейчас наблюдается попытка создания "ложного предлога" для обострения ситуации.
Решение Белоруссии и России о продолжении совместных военных учений "Союзная решимость", которые должны были закончиться в воскресенье, вызывает беспокойство. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Продолжение совместных с Белоруссией военных "учений" — это ещё один знак подготовки России к вторжению. Это тревожит", — заявил он.
Глава Госдепа также отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывал Вашингтон, и сейчас якобы происходит попытка создания "ложного предлога" для эскалации конфликта.
Напомним, с 10 февраля Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения "Союзная решимость". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами. Сегодня министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Москва и Минск продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе.
Ранее Энтони Блинкен заявил о готовности Байдена к встрече с Путиным, если это "на пользу миру". По версии Вашингтона, Россия якобы по-прежнему намерена проявить агрессию в адрес Украины, а Соединённые Штаты готовы этому помешать.
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