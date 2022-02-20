Блинкен высказал обеспокоенность продолжением учений РФ и Белоруссии

Решение Белоруссии и России о продолжении совместных военных учений "Союзная решимость", которые должны были закончиться в воскресенье, вызывает беспокойство. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Продолжение совместных с Белоруссией военных "учений" — это ещё один знак подготовки России к вторжению. Это тревожит", — заявил он.

Глава Госдепа также отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывал Вашингтон, и сейчас якобы происходит попытка создания "ложного предлога" для эскалации конфликта.