Баржа под Ростовом-на-Дону потопила лодку с рыбаками
Пострадавшие остались живы благодаря тому, что вышли на воду в спасательных жилетах. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Момент тарана сухогрузом лодки с рыбаками под Ростовом-на-Дону. Видео © Телеканал "360"
Под Ростовом-на-Дону сухогруз протаранил лодку, на которой находились рыбаки. Видео с места происшествия опубликовал телеканал "360".
На кадрах видно, что в центре реки находится множество лодок с рыбаками, на которых надвигается большая баржа. Однако основная часть судов смогла отплыть и освободить место для прохода сухогруза, а одна лодка всё же осталась на месте. В результате она ушла под киль баржи.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
А ранее сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега. Лайф опубликовал видео с места происшествия. Один из любителей зимней рыбалки оступился и едва не провалился — ему повезло, что рядом было много людей и они сразу пришли на помощь.
Обложка © Телеканал "360"