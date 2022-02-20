Баржа под Ростовом-на-Дону потопила лодку с рыбаками

Момент тарана сухогрузом лодки с рыбаками под Ростовом-на-Дону. Видео © Телеканал "360"

Под Ростовом-на-Дону сухогруз протаранил лодку, на которой находились рыбаки. Видео с места происшествия опубликовал телеканал "360".

На кадрах видно, что в центре реки находится множество лодок с рыбаками, на которых надвигается большая баржа. Однако основная часть судов смогла отплыть и освободить место для прохода сухогруза, а одна лодка всё же осталась на месте. В результате она ушла под киль баржи.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.