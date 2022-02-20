НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 15:15

Баржа под Ростовом-на-Дону потопила лодку с рыбаками

Пострадавшие остались живы благодаря тому, что вышли на воду в спасательных жилетах. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Момент тарана сухогрузом лодки с рыбаками под Ростовом-на-Дону. Видео © Телеканал "360"

Под Ростовом-на-Дону сухогруз протаранил лодку, на которой находились рыбаки. Видео с места происшествия опубликовал телеканал "360".

На кадрах видно, что в центре реки находится множество лодок с рыбаками, на которых надвигается большая баржа. Однако основная часть судов смогла отплыть и освободить место для прохода сухогруза, а одна лодка всё же осталась на месте. В результате она ушла под киль баржи.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

"Один даже на фуре": Пробка из рыбаков на Сахалине растянулась на километры

"Один даже на фуре": Пробка из рыбаков на Сахалине растянулась на километры

А ранее сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега. Лайф опубликовал видео с места происшествия. Один из любителей зимней рыбалки оступился и едва не провалился — ему повезло, что рядом было много людей и они сразу пришли на помощь.

Обложка © Телеканал "360"

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1