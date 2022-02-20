Блинкен: США будут вводить санкции против РФ в самый последний момент

Вашингтон будет оттягивать введение санкций в отношении Москвы до последнего момента, чтобы не потерять их сдерживающий эффект. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленном введении ограничений против РФ.

"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введёте их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", — сказал он в эфире CNN.