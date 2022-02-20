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20 февраля, 15:12

Блинкен: США будут вводить санкции против РФ в самый последний момент

По словам госсекретаря Соединённых Штатов, цель американских рестрикций состоит прежде всего "в сдерживании России от начала вооружённого конфликта".

Вашингтон будет оттягивать введение санкций в отношении Москвы до последнего момента, чтобы не потерять их сдерживающий эффект. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского о немедленном введении ограничений против РФ.

"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введёте их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", — сказал он в эфире CNN.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Министр также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".

Обложка © Getty Images / Sven Hoppe / picture alliance

Ирина Мусина

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