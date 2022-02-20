В Рязанской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев

"С 20 февраля с 15 часов и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения", — говорится в сообщении.