В Рязанской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев
Отмечается, что такая мера используется для региональных органов управления. Комиссии по чрезвычайным ситуациям поручено принять необходимые меры.
Власти Рязанской области ввели на территории региона режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщается на сайте местного правительства.
"С 20 февраля с 15 часов и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что режим вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Региональной комиссии по ЧС поручено принять необходимые меры.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.
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