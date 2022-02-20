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20 февраля, 14:53

Зеленский в беседе с Макроном поддержал немедленное введение режима тишины в Донбассе

При этом, как сообщалось ранее, лидеры Украины и Франции выступили за "безотлагательный" созыв контактной группы. Когда именно это произойдёт, пока не известно.

<p>Владимир Зеленский. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1495137085501714435/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном призвал ввести режим тишины для урегулирования обострения в Донбассе.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах", — написал он в "Твиттере", уточнив, что поддерживает немедленное введение режима тишины.

Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл переговоры с Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.

Никита Могилев

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