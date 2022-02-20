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Опубликовано 20 февраля 2022, 14:53

Зеленский в беседе с Макроном поддержал немедленное введение режима тишины в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

При этом, как сообщалось ранее, лидеры Украины и Франции выступили за "безотлагательный" созыв контактной группы. Когда именно это произойдёт, пока не известно.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном призвал ввести режим тишины для урегулирования обострения в Донбассе.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах", — написал он в "Твиттере", уточнив, что поддерживает немедленное введение режима тишины.

Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу
Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл переговоры с Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.

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Артур Лапсаков
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