Зеленский в беседе с Макроном поддержал немедленное введение режима тишины в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський
При этом, как сообщалось ранее, лидеры Украины и Франции выступили за "безотлагательный" созыв контактной группы. Когда именно это произойдёт, пока не известно.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном призвал ввести режим тишины для урегулирования обострения в Донбассе.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах", — написал он в "Твиттере", уточнив, что поддерживает немедленное введение режима тишины.
Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл переговоры с Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.