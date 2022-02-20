Зеленский в беседе с Макроном поддержал немедленное введение режима тишины в Донбассе

При этом, как сообщалось ранее, лидеры Украины и Франции выступили за "безотлагательный" созыв контактной группы. Когда именно это произойдёт, пока не известно.