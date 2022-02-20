Глава МОК Бах призвал политических лидеров последовать примеру единения спортсменов на ОИ

Мировые политические лидеры должны последовать примеру солидарности и мира, который показали спортсмены на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия Игр.

Он подчеркнул, что на Олимпиаде спортсмены не только уважали, но и обнимали друг друга, невзирая на конфликты между своими государствами. Тем самым они демонстрировали равенство в олимпийском обществе независимо от внешности, места рождения и веры.

"Объединяющая сила Олимпийских игр сильнее, чем силы, которые хотят разделить нас. Вы дали миру шанс. Пусть же политические лидеры по всему миру будут вдохновлены вашим примером солидарности и мира", — заявил Томас Бах.

На закрытии Олимпийских игр в Пекине в небе появилось послание "Один мир, одна семья". Фотографии опубликовала пресс-служба международных соревнований в "Твиттере".