Глава МОК Бах призвал политических лидеров последовать примеру единения спортсменов на ОИ
На Олимпиаде спортсмены относились друг к другу с уважением, не обращая внимания на конфликты между их странами. Так они показали, что в олимпийском обществе равны все.
Мировые политические лидеры должны последовать примеру солидарности и мира, который показали спортсмены на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия Игр.
Он подчеркнул, что на Олимпиаде спортсмены не только уважали, но и обнимали друг друга, невзирая на конфликты между своими государствами. Тем самым они демонстрировали равенство в олимпийском обществе независимо от внешности, места рождения и веры.
"Объединяющая сила Олимпийских игр сильнее, чем силы, которые хотят разделить нас. Вы дали миру шанс. Пусть же политические лидеры по всему миру будут вдохновлены вашим примером солидарности и мира", — заявил Томас Бах.
На закрытии Олимпийских игр в Пекине в небе появилось послание "Один мир, одна семья". Фотографии опубликовала пресс-служба международных соревнований в "Твиттере".
Ранее глава МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми. Соревнования, в ходе которых было разыграно 109 комплектов наград, проходили с 4 по 20 февраля. Следующая Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Послание "Один мир, одна семья" в небе Пекина на закрытии Олимпиады-2022. Фото © Twitter / Olympics