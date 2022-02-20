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20 февраля, 14:35

"Не по злобе": Песков назвал неловким инцидент с перепугавшим Меркель лабрадором Путина

После этого некоторые СМИ писали, что российский лидер специально пришёл на встречу с бывшим канцлером ФРГ вместе с Кони, так как знал, что она боится собак после того, как её укусил пёс в 1995 году.

<p>Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в 2007 году. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в 2007 году. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда в 2007 году на встречу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель глава государства Владимир Путин пришёл со своим лабрадором Кони. По его словам, в Кремле тогда не знали, что немецкий политик не любит собак.

"То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам, тогда просто мы не знали. <...> Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, — неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Он отметил, что Путин обожал Кони и лабрадор присутствовал практически на всех мероприятиях. По словам представителя Кремля, это всегда со стороны смотрелось весьма умилительно.

Напомним, после произошедшего некоторые СМИ писали, что Путин якобы специально пришёл на встречу с Меркель вместе с Кони, так как знал, что канцлер ФРГ боится собак после того, как её укусил пёс в 1995 году. Позже российский лидер отметил, что извинился перед Меркель за инцидент. По его словам, он попросту хотел показать канцлеру свою собаку.

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Как уже писал Лайф, Кони для президента России был не просто домашним питомцем, а близким другом и фактически членом семьи. Собака была подарена Путину в 2000 году главой МЧС. В 2014 году пёс отошёл в мир иной.

Наталья Исакова

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