"Не по злобе": Песков назвал неловким инцидент с перепугавшим Меркель лабрадором Путина
После этого некоторые СМИ писали, что российский лидер специально пришёл на встречу с бывшим канцлером ФРГ вместе с Кони, так как знал, что она боится собак после того, как её укусил пёс в 1995 году.
Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в 2007 году. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда в 2007 году на встречу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель глава государства Владимир Путин пришёл со своим лабрадором Кони. По его словам, в Кремле тогда не знали, что немецкий политик не любит собак.
"То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам, тогда просто мы не знали. <...> Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, — неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Он отметил, что Путин обожал Кони и лабрадор присутствовал практически на всех мероприятиях. По словам представителя Кремля, это всегда со стороны смотрелось весьма умилительно.
Напомним, после произошедшего некоторые СМИ писали, что Путин якобы специально пришёл на встречу с Меркель вместе с Кони, так как знал, что канцлер ФРГ боится собак после того, как её укусил пёс в 1995 году. Позже российский лидер отметил, что извинился перед Меркель за инцидент. По его словам, он попросту хотел показать канцлеру свою собаку.
Как уже писал Лайф, Кони для президента России был не просто домашним питомцем, а близким другом и фактически членом семьи. Собака была подарена Путину в 2000 году главой МЧС. В 2014 году пёс отошёл в мир иной.