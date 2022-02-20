Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

Франция не будет отправлять своих военных на Украину, такой вариант не рассматривается. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Клеман Бон.

"Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", — сказал он в эфире Radio J.

Бон добавил, что, даже если есть маленький шанс урегулирования украинского конфликта, его надо использовать. С этой целью состоялся разговор лидеров двух стран, уточнил дипломат.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу. Глава Незалежной заявил, что проинформировал по телефону коллегу о текущей ситуации и новых "провокационных обстрелах" в ДНР и ЛНР. Также лидеры выступили за введение режима тишины.