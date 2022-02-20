Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Военная опция в Европе не принимается во внимание, украинский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путём, уточнил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Клеман Бон.
Фото © Минобороны Франции
Франция не будет отправлять своих военных на Украину, такой вариант не рассматривается. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Клеман Бон.
"Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", — сказал он в эфире Radio J.
Бон добавил, что, даже если есть маленький шанс урегулирования украинского конфликта, его надо использовать. С этой целью состоялся разговор лидеров двух стран, уточнил дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу. Глава Незалежной заявил, что проинформировал по телефону коллегу о текущей ситуации и новых "провокационных обстрелах" в ДНР и ЛНР. Также лидеры выступили за введение режима тишины.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.