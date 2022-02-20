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20 февраля, 20:44

В Москве отменено и задержано 19 рейсов в аэропортах

Ранее в столичном регионе был объявлен жёлтый уровень опасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действовало до вечера 20 февраля.

В аэропортах российской столицы задержано и отменено 19 рейсов. Как отмечает агентство "Москва", два рейса задержали и шесть отменили во Внуково, в Домодедово задержано пять рейсов. В Шереметьево три вылета задержали и три отменили.

Ранее в столичном регионе был введён жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Сообщалось, что порывы будут со скоростью до 15–18 м/с. Период предупреждения — до 21:00 20 февраля.

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Ранее Лайф писал, что спасатели нашли пассажира горевшего в Ионическом море лайнера, который считался пропавшим. Новость подтвердил министр судоходства Греции Плакиотакис. Теперь возродилась надежда, что найдутся остальные 11 пропавших без вести.

Обложка © Pexels

Арина Родионова

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