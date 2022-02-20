Захарова шуткой отреагировала на сообщение CBS по поводу "приказа о вторжении"
По утверждению телеканала, российское военное командование получило соответствующее указание и сейчас разрабатывает план действий на поле боя.
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Американские журналисты забыли, что план "вторжения" России на Украину уже ранее публиковали немецкие издания. Так иронично прокомментировала сообщение телеканала CBS о якобы готовящемся наступлении официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Лайф напоминает, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не случилось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".