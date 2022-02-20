Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации на всём фронте
По утверждению представителей республик, киевские силовики начали применять тяжёлую артиллерию и ведут практически нескончаемый огонь.
Звуки взрывов слышны в Луганске. Видео © Telegram / SHOT
В Луганской Народной Республике обострилась ситуация по всей линии боевого соприкосновения. По утверждению Народной милиции республики, ВСУ ведут артиллерийскую подготовку и готовятся к наступлению.
"По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населённых пунктов Луганской Народной Республики как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине", — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
ВСУ обстреливают территорию Донбасса на всей линии соприкосновения с Украиной. Аналогичная ситуация наблюдается и в ДНР.
Лайф напоминает, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Обложка © Facebook / Генеральный штаб ЗСУ