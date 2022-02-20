Первые группы беженцев из Донбасса прибыли в Волгоградскую и Курскую области
Переселенцев пока планируют разместить в пунктах временного размещения. В регионах также ввели режим повышенной готовности.
Первая группа эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыла из Ростовской области в город Волжский в Волгоградской области. Это более 400 человек. Их планируют разместить в пунктах временного размещения в Волжском и на севере административного центра. В регионе с 19 февраля ввели режим повышенной готовности.
"300 человек будет размещено в Волжском. Всё подготовлено, думаю, им понравится", — сказал журналистам мэр Игорь Воронин.
С эвакуированными будут работать сотрудники социальных служб, психологи, в том числе от МЧС и медицины катастроф, и представители других ведомств. Вице-губернатор Зина Мержоева уточнила, что всего в регион первым поездом прибыли 423 человека, среди них 166 несовершеннолетних, в том числе девять детей в возрасте до года.
Также первая группа беженцев прибыла в Курскую область — около тысячи человек, в том числе 200 детей. Их встретил губернатор региона Роман Старовойт.
Детей-сирот разместят в школе-интернате № 4 в Курске, а также в Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах. Всего в регионе развёрнуто 20 пунктов временного размещения на базах санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей и других социальных объектов.
Лайф напоминает, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.
Обложка © ТАСС / Николай Тришин