В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Отмечается, что в настоящее время к принятию беженцев готовы 30 регионов РФ. На территории 28 субъектов пяти федеральных округов в готовности находятся 255 ПВР.

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прибытием значительного числа граждан, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях — объявлен режим ЧС регионального характера", — говорится в сообщении.