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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 18:07
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В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Отмечается, что в настоящее время к принятию беженцев готовы 30 регионов РФ. На территории 28 субъектов пяти федеральных округов в готовности находятся 255 ПВР.

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прибытием значительного числа граждан, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время к принятию беженцев готовы 30 регионов РФ. На территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 28 тысяч человек.

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.

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Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Варвара Романова
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