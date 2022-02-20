В Курской области введён режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса
Отмечается, что в настоящее время к принятию беженцев готовы 30 регионов РФ. На территории 28 субъектов пяти федеральных округов в готовности находятся 255 ПВР.
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прибытием значительного числа граждан, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.
"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях — объявлен режим ЧС регионального характера", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время к принятию беженцев готовы 30 регионов РФ. На территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 28 тысяч человек.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко