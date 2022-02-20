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20 февраля, 17:45

Два работника склада погибли при взрыве газового баллона в Мурманске

По прибытии пожарных подразделений было установлено сильное задымление, меньше чем через час его удалось ликвидировать. На месте происшествия работают следователи.

<p>Кадр с места происшествия, где произошёл взрыв газового баллона. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/spasinfo51?w=wall-98884639_20362" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России по Мурманской области</a></p>

Кадр с места происшествия, где произошёл взрыв газового баллона. Фото © "ВКонтакте" / МЧС России по Мурманской области

В складском помещении по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл взрыв газового баллона. В результате погибли два работника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Предварительно установлено, что в складском помещении 204 по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл хлопок баллона с кислородом, в результате которого погибли двое работников, 1987-го и 1982 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщили в региональном главке МЧС, сигнал о задымлении поступил на пульт дежурному в 16:23 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений было установлено сильное задымление в одноэтажном строении, его удалось ликвидировать в 17:34.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Наталья Исакова

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