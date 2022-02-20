Два работника склада погибли при взрыве газового баллона в Мурманске

В складском помещении по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл взрыв газового баллона. В результате погибли два работника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Предварительно установлено, что в складском помещении 204 по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл хлопок баллона с кислородом, в результате которого погибли двое работников, 1987-го и 1982 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в региональном главке МЧС, сигнал о задымлении поступил на пульт дежурному в 16:23 по местному времени. По прибытии пожарных подразделений было установлено сильное задымление в одноэтажном строении, его удалось ликвидировать в 17:34.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.