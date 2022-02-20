Столтенберг заявил о готовности НАТО провести заседание Совета с Россией по Украине

НАТО поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса, главное — не допустить вооружённого конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он допустил, что для этой цели блок готов провести новое заседание Совета Россия – НАТО.



"Прежде всего, важно не допустить новую вооружённую атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.