Столтенберг заявил о готовности НАТО провести заседание Совета с Россией по Украине
По версии генсека, Москва якобы продолжает наращивать силы на границе с Украиной. В случае "вторжения" входящие в альянс страны готовы будут отреагировать на поток беженцев.
НАТО поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса, главное — не допустить вооружённого конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он допустил, что для этой цели блок готов провести новое заседание Совета Россия – НАТО.
"Прежде всего, важно не допустить новую вооружённую атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.
По его версии, Россия якобы продолжает наращивать силы на границе с Украиной. В случае российского "вторжения", как добавил генсек, входящие в НАТО страны готовы будут отреагировать на поток беженцев.
Ранее Лайф сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии у России планов по "вторжению" на Украину. Как подчеркнул дипломат, в данный момент также не происходит никакого "нападения". По его словам, Россия по-прежнему считает республики Донбасса частью Украины.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не случилось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization