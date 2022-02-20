Посол РФ в США Антонов: Проблема не в Украине, а в том, каким будет мировой порядок

Вопрос Украины сегодня не на первом месте, Россия больше ориентируется на то, каким будет мировой порядок и будет ли соблюдаться принцип неделимости безопасности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS.

"Сегодня проблема — не Украина. Проблема в том, каким будет в будущем мировой порядок. Сможем ли мы совместно выработать твёрдые гарантии в сфере безопасности для всех, не нарушая очень важный принцип неделимости безопасности для всех", — сказал он.

Как уточнил Антонов, это означает, что как Россия, так и западные страны не имеют права укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств, что вполне очевидно.

Напомним, в начале февраля испанская газета Еl Pais опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.