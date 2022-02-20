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20 февраля, 16:52

Телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Франции состоятся 21 февраля

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, разговор должен был состояться в воскресенье, но его пришлось перенести.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут переговоры по телефону 21 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", — заявила дипломат.

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Один телефонный разговор главы МИД России с французским коллегой уже состоялся 19 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями в продолжение переговоров президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В ходе беседы министры также обсудили ситуацию на Украине, вопросы по гарантиям безопасности и дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Франции.

Ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Клеман Бон сообщил, что Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину. Военная опция в Европе не принимается во внимание, украинский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путём, уточнил он.

Обложка © Flickr / МИД России, ТАСС / THOMAS COEX / POOL

Ирина Мусина

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