Телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Франции состоятся 21 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут переговоры по телефону 21 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", — заявила дипломат.

Один телефонный разговор главы МИД России с французским коллегой уже состоялся 19 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями в продолжение переговоров президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В ходе беседы министры также обсудили ситуацию на Украине, вопросы по гарантиям безопасности и дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Франции.