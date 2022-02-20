Телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Франции состоятся 21 февраля
По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, разговор должен был состояться в воскресенье, но его пришлось перенести.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут переговоры по телефону 21 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", — заявила дипломат.
Один телефонный разговор главы МИД России с французским коллегой уже состоялся 19 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями в продолжение переговоров президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В ходе беседы министры также обсудили ситуацию на Украине, вопросы по гарантиям безопасности и дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Франции.
Ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Клеман Бон сообщил, что Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину. Военная опция в Европе не принимается во внимание, украинский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путём, уточнил он.
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