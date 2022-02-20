Депутат Шхагошев высмеял создание в Британии центра разоблачения "дезинформации" России

Член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил идею Великобритании о создании так называемого центра разоблачения "дезинформации" России. Так, по словам парламентария, инициатива Лондона может вызвать только смех.

"Кроме смеха эта инициатива ничего не вызывает. С таким успехом мы готовы параллельную структуру создать, чтобы у нас с этой организацией было общение в режиме онлайн — будем мериться, кто больше дезинформации пускает и какого характера", — цитирует РИА "Новости" Шхагошева.

Он подчеркнул, что если, к примеру, рассматривать западные фейки на одну только тему "вторжения России на Украину", то уже "счёт будет 10:0 в их пользу".