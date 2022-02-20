Депутат Шхагошев высмеял создание в Британии центра разоблачения "дезинформации" России
Парламентарий подчеркнул, что если, к примеру, рассматривать западные фейки на одну только тему "вторжения РФ на Украину", то уже "счёт будет 10:0 в их пользу".
Член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил идею Великобритании о создании так называемого центра разоблачения "дезинформации" России. Так, по словам парламентария, инициатива Лондона может вызвать только смех.
"Кроме смеха эта инициатива ничего не вызывает. С таким успехом мы готовы параллельную структуру создать, чтобы у нас с этой организацией было общение в режиме онлайн — будем мериться, кто больше дезинформации пускает и какого характера", — цитирует РИА "Новости" Шхагошева.
Он подчеркнул, что если, к примеру, рассматривать западные фейки на одну только тему "вторжения России на Украину", то уже "счёт будет 10:0 в их пользу".
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила о создании в Британии центра разоблачения "дезинформации" России. С начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Москвой некой ложной информации. Новая структура будет заниматься опровержениями.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.
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