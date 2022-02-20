Блинкен подтвердил планы по проведению переговоров с Лавровым
Глава Госдепартамента США добавил, что в настоящее время встреча с министром иностранных дел России остаётся в графике, однако сейчас всё зависит от следующих шагов Москвы.
Энтони Блинкен. Фото © Twitter / SecBlinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по-прежнему собирается встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на нынешнюю обстановку вокруг Украины. Он уточнил, что инициатором переговоров выступила американская сторона.
"Лавров ответил: "Да, давайте встретимся". И мы сказали, что встреча состоится, если вы [россияне] до этого не вторгнетесь на Украину", — заявил глава Госдепа в интервью телеканалу CNN.
Блинкен добавил, что в настоящее время встреча с главой российского МИД остаётся в графике, и отметил, что всё зависит от следующих шагов Москвы в ближайшие несколько дней.
Ранее госсекретарь США высказал обеспокоенность продолжением учений РФ и Белоруссии. По его словам, Соединённые Штаты предсказывали развитие событий в Донбассе и сейчас наблюдается попытка создания "ложного предлога" для обострения ситуации.