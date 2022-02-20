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20 февраля, 16:30

Блинкен подтвердил планы по проведению переговоров с Лавровым

Глава Госдепартамента США добавил, что в настоящее время встреча с министром иностранных дел России остаётся в графике, однако сейчас всё зависит от следующих шагов Москвы.

<p>Энтони Блинкен. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/secblinken/status/1483773725300465665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SecBlinken</a></p>

Энтони Блинкен. Фото © Twitter / SecBlinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по-прежнему собирается встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на нынешнюю обстановку вокруг Украины. Он уточнил, что инициатором переговоров выступила американская сторона.

"Лавров ответил: "Да, давайте встретимся". И мы сказали, что встреча состоится, если вы [россияне] до этого не вторгнетесь на Украину", — заявил глава Госдепа в интервью телеканалу CNN.

Финляндия готова предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена

Финляндия готова предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена

Блинкен добавил, что в настоящее время встреча с главой российского МИД остаётся в графике, и отметил, что всё зависит от следующих шагов Москвы в ближайшие несколько дней.

Ранее госсекретарь США высказал обеспокоенность продолжением учений РФ и Белоруссии. По его словам, Соединённые Штаты предсказывали развитие событий в Донбассе и сейчас наблюдается попытка создания "ложного предлога" для обострения ситуации.

Ирина Мусина

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