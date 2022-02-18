Финляндия готова предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена
Как ранее указал глава государства, если к Хельсинки обратятся с соответствующей просьбой, то она будет выполнена. Ранее сообщалось, что встреча может состояться в Женеве.
Финляндия может предоставить площадку для проведения вероятной встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.
"Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги (место для переговоров Лаврова и Блинкена), Финляндия готова это сделать", — приводятся в сообщении слова главы государства Саули Ниинистё.
Ранее в Госдепе заявили, что Энтони Блинкен хочет встретиться с Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Официальный представитель американского департамента Нед Прайс указал, что на этих переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. По его словам, лишь с помощью дипломатии и диалога можно разрешить этот кризис. Переговоры могут пройти в швейцарской Женеве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © t.me / MariaVladimirovnaZakharova