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18 февраля, 07:10

Финляндия готова предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена

Как ранее указал глава государства, если к Хельсинки обратятся с соответствующей просьбой, то она будет выполнена. Ранее сообщалось, что встреча может состояться в Женеве.

Финляндия может предоставить площадку для проведения вероятной встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

"Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги (место для переговоров Лаврова и Блинкена), Финляндия готова это сделать", приводятся в сообщении слова главы государства Саули Ниинистё.

Госдеп: Блинкен заявил Лаврову о возможности мирного разрешения украинского кризиса

Госдеп: Блинкен заявил Лаврову о возможности мирного разрешения украинского кризиса

Ранее в Госдепе заявили, что Энтони Блинкен хочет встретиться с Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Официальный представитель американского департамента Нед Прайс указал, что на этих переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. По его словам, лишь с помощью дипломатии и диалога можно разрешить этот кризис. Переговоры могут пройти в швейцарской Женеве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Светлана Оперук

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