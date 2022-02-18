Финляндия готова предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена

Финляндия может предоставить площадку для проведения вероятной встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

Ранее в Госдепе заявили, что Энтони Блинкен хочет встретиться с Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Официальный представитель американского департамента Нед Прайс указал, что на этих переговорах будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. По его словам, лишь с помощью дипломатии и диалога можно разрешить этот кризис. Переговоры могут пройти в швейцарской Женеве.