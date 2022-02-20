Посол РФ Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины
Диппредставитель отметил, что Москва не пытается завладеть никакой территорией какой-либо страны.
Россия считает Донбасс частью Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS.
"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины", — сказал Антонов.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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