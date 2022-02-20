В ДНР сообщили об открытии ответного огня по точкам ВСУ
В Народной милиции республики подчеркнули, что было применено не запрещённое Минскими соглашениями вооружение. Обстановка на линии разграничения на данный момент остаётся критической.
Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) вынуждены были открыть ответный огонь по огневым точкам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Народной милиции республики.
"С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", — говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.
Факты нарушения были доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ведомстве подчеркнули, что обстановка на линии разграничения остаётся критической.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ