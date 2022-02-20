Посол РФ в США Антонов заявил об отсутствии у России планов по "вторжению" на Украину

Россия не собирается "вторгаться" на Украину и в настоящий момент не предпринимает подобных попыток. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нет вторжения. И нет таких планов", — сказал дипломат в эфире телеканала CBS.

Как подчеркнул Антонов, у Москвы нет никаких планов по завоёвыванию территорий других государств. По его словам, Россия по-прежнему считает республики Донбасса частью Украины.