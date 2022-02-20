Посол РФ в США Антонов заявил об отсутствии у России планов по "вторжению" на Украину
Как подчеркнул дипломат, в данный момент также не происходит никакого "нападения". По его словам, РФ по-прежнему считает республики Донбасса частью Украины.
Россия не собирается "вторгаться" на Украину и в настоящий момент не предпринимает подобных попыток. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нет вторжения. И нет таких планов", — сказал дипломат в эфире телеканала CBS.
Как подчеркнул Антонов, у Москвы нет никаких планов по завоёвыванию территорий других государств. По его словам, Россия по-прежнему считает республики Донбасса частью Украины.
Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил о начале осуществления Россией плана по "вторжению" на Украину. По его словам, есть вероятность, что российские войска якобы не просто планируют войти в страну с востока, через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не случилось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин