Блинкен: США не признают Крым частью РФ и независимость Донбасса ради предотвращения войны

Вашингтон не собирается признавать воссоединение Крыма с Россией или независимость республик Донбасса ради предотвращения войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что позиция США по этому вопросу не подлежит дальнейшему обсуждению. Также, по его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что Москва планирует "вторжение" на Украину.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.