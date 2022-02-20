Блинкен: США не признают Крым частью РФ и независимость Донбасса ради предотвращения войны
Госсекретарь подчеркнул, что позиция Штатов по этому вопросу не подлежит дальнейшему обсуждению. Также, по его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что Москва планирует "вторжение" на Украину.
Вашингтон не собирается признавать воссоединение Крыма с Россией или независимость республик Донбасса ради предотвращения войны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Нет", — коротко ответил дипломат на соответствующий вопрос телеканала CBS.
Блинкен подчеркнул, что позиция США по этому вопросу не подлежит дальнейшему обсуждению. Также, по его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что Москва планирует "вторжение" на Украину.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Энтони Блинкен. Обложка © Twitter / Secretary Antony Blinken