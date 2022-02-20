Посол Антонов: Москва открыта к диалогу с Западом
Диппредставитель также отметил, что Россия призывает думать о стабильных условиях безопасности, которые были бы равны для всех стран.
Россия открыта к диалогу с Западом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ после своего выступления в эфире телекомпании CBS.
"Россия открыта к диалогу и призывает подумать о стабильных условиях безопасности, равных для всех участников международной жизни", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".
Ранее российский посол в Вашингтоне заявил, что Россия считает Донбасс частью Украины. Диппредставитель отметил, что Москва не пытается завладеть никакой территорией какой-либо страны.
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