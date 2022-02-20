Посол Антонов: Москва открыта к диалогу с Западом

Россия открыта к диалогу с Западом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ после своего выступления в эфире телекомпании CBS.

"Россия открыта к диалогу и призывает подумать о стабильных условиях безопасности, равных для всех участников международной жизни", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".