Тутберидзе подвела итоги выступлений российских фигуристок на Олимпиаде
Комментируя скандальную ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой, тренер отметила, что это испытание всей команде нужно пройти вместе, но реакция на произошедшее стала очень показательной.
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. В соответствующем посте в "Инстаграме" она выразила благодарность и восхищение российской сборной, добавив в конце поста хештег "работаем дальше".
Тренер отметила непростой путь фигуристки, олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая умеет отдавать больше, чем у неё есть. Тутберидзе также написала, что серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова "уносит всех в космос", как Юрий Гагарин, и в целом 17-летняя фигуристка доказала, что невозможное возможно.
Комментируя скандальную ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой, педагог заявила, что "это испытание всей команде нужно пройти вместе".
"Как же показательны такие ситуации: те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набрасывались, предлагая разные способы инквизиции", — отметила тренер.
Ранее о результатах РФ на Олимпиаде в Пекине высказался депутат Госдумы Борис Пайкин. Он подчеркнул, что страна гордится каждой медалью и понимает, что за наградами стоят годы упорных тренировок, а вопрос относительно золота на Играх надо задавать тренерским штабам.
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