Тутберидзе подвела итоги выступлений российских фигуристок на Олимпиаде

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. В соответствующем посте в "Инстаграме" она выразила благодарность и восхищение российской сборной, добавив в конце поста хештег "работаем дальше".

Тренер отметила непростой путь фигуристки, олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая умеет отдавать больше, чем у неё есть. Тутберидзе также написала, что серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова "уносит всех в космос", как Юрий Гагарин, и в целом 17-летняя фигуристка доказала, что невозможное возможно.

Комментируя скандальную ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой, педагог заявила, что "это испытание всей команде нужно пройти вместе".

"Как же показательны такие ситуации: те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набрасывались, предлагая разные способы инквизиции", — отметила тренер.