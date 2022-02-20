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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 19:33
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ОБСЕ зафиксировала широкое применение тяжёлого вооружения в Донбассе

Генсек организации призывала стороны вывести его из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защитить мирных жителей.

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала в Донбассе широкое применение тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.

"СММ ОБСЕ зафиксировала более широкое применение тяжёлых вооружений, запрещённых Минскими соглашениями, что привело к быстрому росту числа сообщений о повреждениях и потерях", написала Шмид в своём микроблоге в "Твиттере".

Она отметила, что ставить под угрозу жизни гражданских лиц недопустимо. Также Шмид призывала стороны вывести тяжёлое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защитить мирных жителей.

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Лайф напоминает, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.

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Обложка © ТАСС / АР

Андрей Григорьев
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