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20 февраля, 19:00

Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели экс-замглавы Минюста Ялунина

Глава СК РФ также распорядился доложить ему о предварительных результатах проверки. Тело бывшего чиновника нашли сегодня после двух недель поисков.

<p>Председатель СКР Александр Бастрыкин. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alexander_Bastrykin#/media/File:Meeting_of_Russian_Pobeda_(Victory)_Organising_Committee_2019-12-11_(6).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Председатель СКР Александр Бастрыкин. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина.

"Бастрыкин поручил <...> принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Напомним, тело чиновника было найдено сегодня, 20 февраля, спустя две недели поисков. Сейчас проводятся следственные действия. Экс-замминистра пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.

Ирина Мусина

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