Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели экс-замглавы Минюста Ялунина

"Бастрыкин поручил <...> принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки", — говорится в документе , опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, тело чиновника было найдено сегодня, 20 февраля, спустя две недели поисков. Сейчас проводятся следственные действия. Экс-замминистра пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.