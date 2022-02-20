Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели экс-замглавы Минюста Ялунина
Глава СК РФ также распорядился доложить ему о предварительных результатах проверки. Тело бывшего чиновника нашли сегодня после двух недель поисков.
Председатель СКР Александр Бастрыкин. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru
Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина.
"Бастрыкин поручил <...> принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Напомним, тело чиновника было найдено сегодня, 20 февраля, спустя две недели поисков. Сейчас проводятся следственные действия. Экс-замминистра пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.