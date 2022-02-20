В Белоруссии около 10 человек задержали за запугивание членов избиркомов

В Белоруссии около десяти человек задержали по факту оказания давления на членов избиркомов по проведению конституционного референдума, назначенного на 27 февраля. Об этом сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета республики Сергей Кабакович.

"В Следственный комитет из КГБ Белоруссии поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий", — сказал Кабакович в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, задержанные являются уроженцами различных регионов Белоруссии, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что КГБ Белоруссии задержал группировку, планировавшую срыв референдума по конституции. Её участники призывали портить бюллетени и запугивали членов избирательных комиссий. Действовали злоумышленники под руководством кураторов из-за границы, их личности также установлены.