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20 февраля, 18:54

В Белоруссии около 10 человек задержали за запугивание членов избиркомов

Злоумышленники планировали срыв конституционного референдума, который назначен на 27 февраля. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии около десяти человек задержали по факту оказания давления на членов избиркомов по проведению конституционного референдума, назначенного на 27 февраля. Об этом сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета республики Сергей Кабакович.

"В Следственный комитет из КГБ Белоруссии поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий", — сказал Кабакович в эфире телеканала ОНТ.

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По его словам, задержанные являются уроженцами различных регионов Белоруссии, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что КГБ Белоруссии задержал группировку, планировавшую срыв референдума по конституции. Её участники призывали портить бюллетени и запугивали членов избирательных комиссий. Действовали злоумышленники под руководством кураторов из-за границы, их личности также установлены.

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Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Референдум по конституции назначен на 27 февраля. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Обложка © Pexels

Наталья Исакова

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