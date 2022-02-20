Посол Антонов призвал США повлиять на Киев в выполнении Минских соглашений

Администрации США следует повлиять на украинские власти, чтобы Киев выполнил Минские соглашения, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Диппредставитель отметил, что это является единственной возможностью для установления мира.

Отвечая на вопросы СМИ после своего выступления в эфире телекомпании CBS, дипломат подчеркнул, что в распоряжении российской стороны "имеются официальные материалы по стихийным захоронениям погибших в результате преступлений Вооружённых сил Украины мирных жителей".

"Подобное не должно повториться. Поэтому рассчитываем, что американские коллеги используют своё влияние на [президента Украины] Владимира Зеленского и побудят Киев исполнять Минские соглашения. Это единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для её граждан", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".

Дипломат отметил, что Россия как страна – гарант Минских соглашений всегда активно работала над выполнением договорённостей и продолжит это делать в дальнейшем.