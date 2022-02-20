Скандинавская авиакомпания SAS приостанавливает полёты над Украиной с 20 февраля
В связи с запретом также придётся изменить маршруты рейсов в Азию и по Европе. Какие-либо новые решения будут приняты исходя из событий на территории Незалежной.
Скандинавская авиакомпания SAS объявила о временной приостановке полётов над Украиной с 20 по 27 февраля. Как сообщила представитель авиаперевозчика Фрейя Аннаматц, решение было принято после анализа ситуации с безопасностью воздушного пространства над Незалежной.
"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", — цитирует агентство ТТ представителя SAS.
По словам Аннаматц, в связи с запретом также придётся изменить маршруты рейсов в Азию и по Европе. Какие-либо новые решения будут приняты исходя из событий на Украине, добавила она.
Ранее Лайф сообщал, что о приостановке полётов на Украину объявили флагманские авиалинии Германии Lufthansa, а также австрийская компания Austrian Airlines.
Самолёт авиакомпании SAS. Обложка © Facebook / SAS – Scandinavian Airlines