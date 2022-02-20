Скандинавская авиакомпания SAS приостанавливает полёты над Украиной с 20 февраля

Скандинавская авиакомпания SAS объявила о временной приостановке полётов над Украиной с 20 по 27 февраля. Как сообщила представитель авиаперевозчика Фрейя Аннаматц, решение было принято после анализа ситуации с безопасностью воздушного пространства над Незалежной.

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", — цитирует агентство ТТ представителя SAS.