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20 февраля, 18:11

Скандинавская авиакомпания SAS приостанавливает полёты над Украиной с 20 февраля

В связи с запретом также придётся изменить маршруты рейсов в Азию и по Европе. Какие-либо новые решения будут приняты исходя из событий на территории Незалежной.

Скандинавская авиакомпания SAS объявила о временной приостановке полётов над Украиной с 20 по 27 февраля. Как сообщила представитель авиаперевозчика Фрейя Аннаматц, решение было принято после анализа ситуации с безопасностью воздушного пространства над Незалежной.

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", — цитирует агентство ТТ представителя SAS.

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По словам Аннаматц, в связи с запретом также придётся изменить маршруты рейсов в Азию и по Европе. Какие-либо новые решения будут приняты исходя из событий на Украине, добавила она.

Ранее Лайф сообщал, что о приостановке полётов на Украину объявили флагманские авиалинии Германии Lufthansa, а также австрийская компания Austrian Airlines.

Самолёт авиакомпании SAS. Обложка © Facebook / SAS – Scandinavian Airlines

Наталья Исакова

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