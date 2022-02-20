Столтенберг: НАТО не устанавливает конкретных сроков принятия Украины
При этом генсек отметил, что в альянсе "ясно давали понять", что решать вопрос о членстве предстоит Киеву и 30 союзникам, а не России.
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
НАТО не устанавливает конкретных сроков присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение могут принимать только члены альянса и сам Киев, а не Россия. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг.
"Мы не устанавливаем сроков для этого. Но союзники по НАТО дали очень ясно понять, что решать по поводу членства вправе Украина и 30 стран – союзниц по НАТО, не Россия", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.
Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО.