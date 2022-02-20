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20 февраля, 18:10

Столтенберг: НАТО не устанавливает конкретных сроков принятия Украины

При этом генсек отметил, что в альянсе "ясно давали понять", что решать вопрос о членстве предстоит Киеву и 30 союзникам, а не России.

<p>Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Обложка © Flickr /<a href="https://www.flickr.com/photos/nato/40784110972/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51753095010/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO North Atlantic Treaty Organization</a></p>

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО не устанавливает конкретных сроков присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение могут принимать только члены альянса и сам Киев, а не Россия. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

"Мы не устанавливаем сроков для этого. Но союзники по НАТО дали очень ясно понять, что решать по поводу членства вправе Украина и 30 стран – союзниц по НАТО, не Россия", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.

Зеленский пожаловался, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс

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Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО.

Наталья Исакова

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