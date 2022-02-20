Чуприян сообщил о прибытии в РФ более 53 тысяч эвакуированных граждан из Донбасса

По его словам, жителям Донецкой и Луганской народных республик помогли обустроиться более чем в ста пунктах временного размещения.

На территорию РФ было эвакуировано уже более пятидесяти трёх тысяч жителей Донбасса. Об этом в воскресенье сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"К 19:00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения", — сказал Чуприян.