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Опубликовано 20 февраля 2022, 18:16

Чуприян сообщил о прибытии в РФ более 53 тысяч эвакуированных граждан из Донбасса

По его словам, жителям Донецкой и Луганской народных республик помогли обустроиться более чем в ста пунктах временного размещения.

На территорию РФ было эвакуировано уже более пятидесяти трёх тысяч жителей Донбасса. Об этом в воскресенье сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"К 19:00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения", — сказал Чуприян.

Он добавил, что за медицинской помощью обратилось более четырёхсот человек, из них 74 — дети. Также около тридцати человек сдали положительные ПЦР-тесты на ковид и были госпитализированы, уточнил врио главы МЧС.

МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно
МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.

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Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Ирина Мусина
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