В Петербурге неизвестный с ножом напал на композитора Александра Колкера в лифте

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на композитора Александра Колкера в лифте. В результате 88-летний заслуженный деятель искусств РСФСР получил ранение, но от госпитализации отказался, сейчас он находится дома.

"Я плохо себя чувствую. Извините, но сейчас не могу разговаривать", — сказал Лайфу Колкер.

Как пишет ТАСС, в полицию обратился сам пострадавший и рассказал, что неизвестный накинулся на него с ножом в кабине лифта в доме на набережной Чёрной речки. По словам композитора, нападение произошло около 12:00 20 февраля. Злоумышленника сейчас разыскивают правоохранители.

Александр Колкер является автором более сотен песен, среди которых особую популярность в советские годы получили "Туман", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли". Большинство песен написано им в соавторстве с Кимом Рыжовым и впервые исполнено его супругой Марией Пахоменко. Колкер также является лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за 2009 год.