Министр обороны Украины Резников: Разведка ВСУ не наблюдает войска РФ на границе
Как отметил глава Минобороны Незалежной, развёртывание российских военных группировок может занять примерно одну или две недели, но это зависит от того, какой у Москвы "план".
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, разведка ВСУ пока не подмечает формирования ударных группировок российских войск на своих границах.
"На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут её развернуть, потому риски остаются", — сообщил он в эфире телеканала "1+1".
Резников также утверждает, что развёртывание войск, предположительно, может занять одну или две недели, однако "всё зависит от того, какой у России план".
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии у России планов по "вторжению" на Украину. Как подчеркнул дипломат, в данный момент также не происходит никакого "нападения". По его словам, РФ по-прежнему считает республики Донбасса частью Украины.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не случилось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева