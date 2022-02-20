Министр обороны Украины Резников: Разведка ВСУ не наблюдает войска РФ на границе

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, разведка ВСУ пока не подмечает формирования ударных группировок российских войск на своих границах.

"На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут её развернуть, потому риски остаются", — сообщил он в эфире телеканала "1+1".

Резников также утверждает, что развёртывание войск, предположительно, может занять одну или две недели, однако "всё зависит от того, какой у России план".