СКР возбудил ещё одно дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины

Отмечается, что было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые, не достигнув территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинской.

Следственный комитет России установил новые факты падения снарядов на территорию Ростовской области в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"19 февраля 2022 года, примерно в пять часов утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинской и не сдетонировали. В ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Жертв среди мирного населения нет.