СКР возбудил ещё одно дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины

Следственный комитет России установил новые факты падения снарядов на территорию Ростовской области в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"19 февраля 2022 года, примерно в пять часов утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинской и не сдетонировали. В ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Жертв среди мирного населения нет.