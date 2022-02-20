СКР возбудил ещё одно дело после обстрела Ростовской области со стороны Украины
Отмечается, что было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые, не достигнув территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинской.
Следственный комитет России установил новые факты падения снарядов на территорию Ростовской области в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
"19 февраля 2022 года, примерно в пять часов утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", — говорится в сообщении СКР.
Отмечается, что было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населённых пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинской и не сдетонировали. В ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. Жертв среди мирного населения нет.
Накануне Лайф сообщал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины. Обложка © СКР