Польша и США начали военные учения у границы Украины

В Польше начались совместные учения национальных вооружённых сил и военнослужащих США. Они проходят на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак.

"В выходные солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", — говорится в сообщении Блащака в "Твиттере", деталей не приводится.

W weekend żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczęli w południowo- wschodniej Polsce 🇵🇱 wspólne ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami @82ndABNDiv 🇺🇸. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022

США в последнее время начали усиливать свой контингент в Польше под предлогом укрепления позиций НАТО на юго-востоке альянса на фоне напряжённости вокруг Украины. Были отправлены две группы военнослужащих — численностью 1,7 тысячи и три тысячи человек. До этого там уже находилось около пяти тысяч американских военных.