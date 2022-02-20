Польша и США начали военные учения у границы Украины
Соединённые Штаты сейчас усиливают присутствие своих вооружённых сил в этой стране для усиления позиций НАТО на фоне ситуации вокруг Незалежной.
В Польше начались совместные учения национальных вооружённых сил и военнослужащих США. Они проходят на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак.
"В выходные солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", — говорится в сообщении Блащака в "Твиттере", деталей не приводится.
W weekend żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczęli w południowo- wschodniej Polsce 🇵🇱 wspólne ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami @82ndABNDiv 🇺🇸. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022
США в последнее время начали усиливать свой контингент в Польше под предлогом укрепления позиций НАТО на юго-востоке альянса на фоне напряжённости вокруг Украины. Были отправлены две группы военнослужащих — численностью 1,7 тысячи и три тысячи человек. До этого там уже находилось около пяти тысяч американских военных.
Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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