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20 февраля, 19:09

Польша и США начали военные учения у границы Украины

Соединённые Штаты сейчас усиливают присутствие своих вооружённых сил в этой стране для усиления позиций НАТО на фоне ситуации вокруг Незалежной.

В Польше начались совместные учения национальных вооружённых сил и военнослужащих США. Они проходят на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак.

"В выходные солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", — говорится в сообщении Блащака в "Твиттере", деталей не приводится.

США в последнее время начали усиливать свой контингент в Польше под предлогом укрепления позиций НАТО на юго-востоке альянса на фоне напряжённости вокруг Украины. Были отправлены две группы военнослужащих — численностью 1,7 тысячи и три тысячи человек. До этого там уже находилось около пяти тысяч американских военных.

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Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.

Обложка © Twitter / mblaszczak

Андрей Григорьев

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